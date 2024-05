Grazer Jubel | Salzburger Trost

Salzburger Trost. Zwar kam in der zweiten Halbzeit der Salzburg-Express so richtig in Fahrt, es stand im Bullen-Stadion bereits 5:1, als Sturm das erlösende 1:0 schoss. Am Ende gewann Sturm mit 2:0, Salzburg mit 7:1. Jubel im längst nicht mehr meisterwürdigen Stadion Graz-Liebenau, Jubel in der ganzen Steiermark und bei vielen Fans im Rest Österreichs, die sich darüber freuen, dass der bullige Goliath endlich besiegt ist. Der Meisterteller bleibt zum fünften Mal in Graz, zum vierten Mal bei Sturm. In der steirischen Landeshauptstadt freut man sich gleichzeitig über den Bundesliga-Wiederaufstieg des Meisters von 2004, des GAK, des zweiten Grazer Klubs, der in den letzten 20 Jahren mehrfach totgesagt worden war und in der untersten Liga den Neubeginn starten musste. In Salzburg blieb gestern der dorthin sicherheitshalber ebenfalls gelieferte zweite Meisterteller eingepackt. Eine Serie ist zu Ende. Aber Red Bull hatte im Sportbereich am Sonntag dennoch einen – gewissen – Trost: Der Bullen-Formel-1-Superpilot Max Verstappen gewann in der Ferrari-Heimat Imola den Grand Prix, sein fünfter Sieg in dieser Saison, sein 59. insgesamt. Die Formel-1-Weltmeisterschaft dürfte, wie es derzeit aussieht, den Bullen (aus Fuschl bei Salzburg) im Gegensatz zur österreichischen Fußballmeisterschaft nicht zu nehmen sein.