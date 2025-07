Mladenovic schwimmt bei WM-Debüt auf Rang acht

Die Goldmedaille ging an den Italienier Simone Cerasuolo, der sich mit einer Zeit von 26,54 Sekunden vor Kirill Prigoda und Haiyang Qin (Chn) durchsetzte. Für Mladenovic geht es am Donnerstag über 200 Meter Brust und am Sonntag in der 4x100 Meter Lagen-Staffel weiter.