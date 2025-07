„Schwarze Liste“ aus Moskau sorgt in Rom für Ärger

„Minister Tajani betrachtet die Aufnahme des Staatsoberhaupts in diese Liste als Provokation gegenüber der Republik und dem italienischen Volk und spricht Präsident Mattarella seine institutionelle und persönliche Solidarität aus“, so in der Presseaussendung. Auf die Schwarze Liste Moskaus wurden laut Medienangaben auch Tajani selbst und Verteidigungsminister Guido Crosetto aufgenommen.