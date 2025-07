Letzter Feinschliff: „Es ist noch Luft nach oben!“

Die große Frage: Wird das neue Paket auch auf dem kurvenreichen Hungaroring Wirkung zeigen? Denn das Streckenprofil unterscheidet sich massiv von Spa – und gerade in langsamen Kurven war der SF-25 laut dem Teamchef in Belgien „nicht gerade überragend“. Trotzdem zeigt sich Vasseur optimistsich: „Ich bin zuversichtlich, dass sich all die Tests, die wir in Spa gemacht haben, am kommenden Wochenende auszahlen werden. Es ist ja noch Luft nach oben.“