Putin und Xi demonstrieren Einigkeit mit Umarmung

Xi winkte seinem Gast nach, als dieser in einer Limousine in die Dunkelheit fuhr, wie auf einem Video des Staatssenders CCTV zu sehen war. Es war eine besondere Zurschaustellung von Intimität zwischen den Autokraten in Zeiten des Krieges. Am Freitag setzte Putin seinen zweitägigen Staatsbesuch in der nordchinesischen Stadt Harbin fort.