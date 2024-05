Nachbar: „Bei ihm hat sich ein Schalter umgelegt“

Keine Kerzen, keine Rosen, nicht einmal Gänseblümchen liegen vor dem Haus der Kultur in der slowakischen Kleinstadt Handlova. Auf jenem Platz, an dem Stunden zuvor Robert Fico – der Regierungschef der Republik – durch drei Kugeln niedergestreckt wurde. Ein paar Anzugträger laufen herum. Business as usual. Als wäre nichts gewesen.