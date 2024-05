Vorbereitungen für EU-Wahl laufen auf Hochtouren

Wahlkarten bis 7. Juni zu beantragen

Die Wahlkarten können noch bis kurz vor der Wahl beantragt werden – konkret bis zum 5. Juni schriftlich (per E-Mail, Fax, Brief oder über ein Onlineportal) und bis zum 7. Juni persönlich am Gemeindeamt oder Magistrat. Zugestellt werden die Wahlkarten spätestens ab kommendem Donnerstag. Manche Österreicherinnen und Österreicher, die im Ausland leben, haben ein Wahlkarten-„Abo.“