Neues Nationalstadion | Nabel der Fußballwelt

Nabel der Fußballwelt. Auf krone.at und in der „Steirerkrone“ war es bereits am Wochenende ein großes Thema: Der steirische ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler spricht sich dafür aus, das neue Nationalstadion in seinem Bundesland zu errichten und schlägt als Standort Premstätten südlich von Graz vor. Dort gab es schon einmal ein internationales Sport-Großereignis mit hohem Besucherandrang: das Tennis-Daviscup-Duell Österreich gegen Deutschland vor 30 Jahren, wo unsere Legenden Muster und Skoff gegen Stich & Co. unterlagen. Unrealistisch, dass das Stadion in der Steiermark entsteht? Noch schwer vorstellbar, aber – siehe oben: gerade im Sport sind auch Träume wichtig. Etwa von einem Erfolg unserer Nationalmannschaft bei der diesjährigen EURO. Oder von einem Stadion in Premstätten. Übrigens fragten wir gestern die krone.at-User: Neues Nationalstadion: Muss es unbedingt in Wien stehen? Eine satte Zweidrittelmehrheit findet, nein, es kann auch anderswo stehen. Premstätten also der neue Nabel der Fußballwelt?