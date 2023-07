Coldplay kommen 2024 für vier Konzerte nach Wien!

Die Anfragen nach Konzerttickets für Coldplay in Wien waren schon nach Bekanntgabe der beiden ersten Gigs groß, sodass vor wenigen Tagen eine dritte Show eingeschoben wurde. Nun ist die Sensation aber perfekt: nach dem 21., 22. und 24. August, spielen Coldplay am 25. August 2024 sogar ein viertes „Krone“-Konzert im Zuge ihrer „Music Of The Spheres“-Tour.