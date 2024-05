Wir Österreicher leben in einem „Katzenland“!

Eine jüngste Studie zeigt, dass der Stubentiger als beliebtestes Haustier heuer erstmals die 2-Millionen-Marke geknackt hat. In keinem anderen EU-Land schnurren anteilig so viele Katzen! Die Anzahl der Haustiere in Österreich steigt generell weiterhin leicht an, gleichzeitig werden Hund und Katze immer älter.