Wo es neuen Badespaß an Oberösterreichs Seen gibt

Plitsch, platsch, wo geht‘s bitte rein in den See? Freie Seezugänge sind in den zunehmenden Hitzesommern sehr gefragt, weshalb vom Land Oberösterreich im Jahr 2020 eine eigene Projektgruppe „Erweiterung der Seezugänge“ installiert wurde. Was hat sie bisher zustande gebracht? Wir bringen einen Überblick über neue Badechancen!