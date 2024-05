Zwei Motorradlenker nach Unfällen schwer verletzt

Schönes Wetter und ein Feiertag: Den Donnerstag nutzten viele Menschen in der Steiermark für Ausfahrten mit dem Motorrad. In Hohentauern kam es dabei zu einem schweren Unfall: Ein 51-Jähriger aus Deutschland fuhr von Liezen nach Judenburg, als er beim Überholen in einer langen Rechtskurve frontal mit dem Gegenverkehr kollidierte.