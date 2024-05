Flugrettung hebt im Sommer vom Nassfeld ab

Der Flugbetrieb startet am 29. Juni und läuft bis 8. September. Ein top moderner Hubschrauber des Typ H145 aus dem Hause Airbus steht dann zwischen 9 und 17 Uhr bereit. Ausgestattet ist der Heli mit allen Geräten, die aktuell auch in der modernen Notfallmedizin Verwendung finden. Der Einsatzradius beträgt 400 Kilometer. Damit ist der Rettungshubschrauber vom Nassfeld beispielsweise in etwa 50 Minuten in Venedig.