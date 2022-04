Bei Sozialbetrug liegt OÖ auf zweitem Platz

Auch bei der Zahl der Tatverdächtigen liegt Oberösterreich gleich hinter Wien, wie Mahr hervorhebt: „613 Tatverdächtige bedeuten ebenfalls Platz 2.“ Was ihn aber noch mehr beschäftigt, ist der Herkunftsaspekt: „Rund 69 Prozent dieser Verdächtigen sind keine österreichischen Staatsbürger, nämlich konkret 421!“ Damit erscheint ihm die Schadenssumme von im Vorjahr 2,22 Millionen € in Oberösterreich noch mehr in fragwürdigem Licht: „Dieses Geld fehlt letztlich den wirklich Betroffenen! Das Erschwindeln von Sozialleistungen ist jedenfalls kein Kavaliersdelikt und muss hart bestraft werden“, ergänzt der FPÖ-Landespolitiker,.