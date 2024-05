Fernpass-Pläne: Befragung der Bürger abgelehnt

Neue Mautvariante am Freitag?

In der Maut-Causa könnte sich am kommenden Freitag etwas tun. Vom Besuch des LHStv. Geisler erhofft man sich die Präsentation einer neuen Lösung. Ursprünglich waren zwei Mautstellen vorgesehen – davon eine noch vor dem Areal Fernstein. Dies hatte enormen Staub aufgewirbelt, worauf sich das Land bereiterklärte, über eine Alternativvariante nachzudenken.