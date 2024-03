Gespenst Fernpasstunnel: Nassereith legt sich quer

Lokalaugenschein am 28. März

Gelegenheit zur Argumentation gibt es am 28. März, da findet ein „Lokalaugenschein an Ort und Stelle sowie eine mündliche Verhandlung“ aller „Parteien“ in Nassereith statt. „Dazu werde ich sicher unseren Rechtsanwalt einladen“, sagt Kröll. Der Dorfprimus geht noch einen Schritt weiter: „So wie die Außerferner wollen auch wir Gutscheine“. Und: Auch wenn das Fahrverbot über 7,5 t als heilige Kuh gilt: Es fehle die schriftliche Garantie, dass das Limit erhalten bleibt.