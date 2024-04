Causa Fernpass: Die Bürger werden sich rächen

Es gehe um den Gesamtblick für die Regionen Außerfern, Gurgltal, Mieminger Plateau bis in das Inn- und seine Seitentäler. Am 16. Mai findet in Nassereith eine Info-Veranstaltung dazu statt. „Diese Vorhaben und Pläne der Tiroler Landesregierung zeigen nur eines: Sie ist nicht bereit, auf die einzigartige Topografie und die hohen Belastungen für die Anrainerschaft Rücksicht zu nehmen“, sagt Gurgiser, von dem die Politiker diesbezüglich noch viel lernen könnten.