Mediziner marschieren aus Protest durch Klagenfurt

Treffpunkt war am Montag um 16.30 Uhr vor dem Haus der Ärztekammer in der St. Veiter Straße. Danach marschierten hunderte Mediziner, die – wie in den Vorankündigungen aufgerufen – in weißen Mänteln gekleidet waren, unter dem Motto „Stilles Gehen“ in Richtung Landesregierung.