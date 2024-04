Ärztekammer: Gab wieder Engpässe bei Medikamenten

Es dürfe keine „Parallelexporte“ geben und das Preisgefälle müsse in den Griff bekommen werden, sagte ÖAK-Präsident Johannes Steinhart am Mittwoch. Dafür „wären natürlich auch faire Preise bei den Medikamenten notwendig.“ Unabhängigkeit sei wichtig. In diesem Winter wurden bereits Wirkstofflager eingerichtet, um Arzneien in Apotheken herstellen zu können. Laut Steinhart ist die Logistik aber eine Herausforderung. Mit den Ablaufdaten sei auch „schwer einzuschätzen, was man tatsächlich einlagert.“