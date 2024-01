Jetzt wird Lagerbestand von Arzneien ausgeweitet

Paracetamol in 25-Kilo-Fässern

Neben fertigen Medikamenten befindet sich dort nun auch beispielsweise Paracetamol in 25-Kilo-Fässern. In dem Wirkstofflager sind aber insgesamt „Mengen, die nicht extrem groß sind“, sagte Windischbauer. Auch in Apotheken sei nur so viel, wie sie verarbeiten können, „keine Übermengen“, betonte er. „Das Wirkstofflager ist wie eine Versicherung. Wir tun alles, dass wir das nicht brauchen.“ Bei einem Engpass bestimmter Medikamente können diese aber aus den Wirkstoffen in der Apotheke hergestellt werden, etwa Arzneien für Kinder.