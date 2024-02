Strompreisstreit in Tirol: Rückzahlungen fixiert

Das letzte Kapitel im großen Streit der Arbeiterkammer Tirol (AK) mit dem Landesenergieversorger Tiwag kommt bald zu einem Ende. Wie berichtet, hatte das Bezirksgericht in einem nicht rechtskräftigen Urteil entschieden, dass die Strompreiserhöhung durch die Tiwag nicht rechtens war. Sie hätte daraufhin in Berufung gehen können, verzichtete wegen des öffentlichen Druckes aber darauf. In den vergangenen Tagen wurden nach der Streitbeilegung nun die Details der angekündigten Stromkostenentlastung fixiert.