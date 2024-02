Auch IKB nahmen nun Verhandlungen mit der AK auf

Gespräche gestartet

Während also für Tiwag-Kunden die Entschädigung bereits fixiert ist, befinden sich andere Gemeinden weiterhin in der Schwebe. So warten etwa in Innsbruck Strombezieher der IKB noch auf eine Rückzahlung. Dabei geht es um rund 20 Millionen Euro. „Die zuletzt diskutierten rechtlichen Fragen zwischen Tiwag und IKB sollen ohne Nachteile für die IKB-Kunden im Innenverhältnis sorgfältig geklärt werden“, erklären die Vorstandsvorsitzenden Erich Entstrasser (Tiwag) und Helmuth Müller (IKB).