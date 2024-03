Schüler zeigte „Pistolen“-Geste gegen Meloni

Parteifreund Melonis fordert Bestrafung des Schülers

Meloni sagte, sie sei „erstaunt“ über die Tatsache, dass „eine solche Geste“ am Jahrestag der Ermordung des Arbeitsrechtsreformexperten Marco Biagi durch die Neuen Roten Brigaden am 19. März 2002 in Bologna gemacht wurde. Laut dem Fraktionsvorsitzenden von Melonis rechtspopulistischer Regierungspartei Fratelli d‘Italia im Senat, Lucio Malan, handle es sich um eine unannehmbare Geste. „Ich hoffe, dass die Schulbehörden entsprechende Maßnahmen ergreifen werden“, so Malan.