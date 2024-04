Melonis Partei schwächelt, Linke im Aufwind

Die Wahlkampagne für die EU-Parlamentswahlen in Italien tritt in die entscheidende Phase. Am Sonntag und Montag wurden beim Innenministerium in Rom die Wahlsymbole hinterlegt. 42 Parteisymbole wurden im Hinblick auf das Wahlduell präsentiert, das in Italien am 8. und 9. Juni stattfindet. Inzwischen feilen die Parteien auch an ihren Wahllisten, die bis zum 1. Mai vorgelegt werden müssen. Mehrere Schwergewichte der italienischen Politik beteiligen sich am Wahlkampf.