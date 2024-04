Zensurvorwürfe gegen Rai und Giorgia Meloni

In seinem Text, der am Sonntag auch von zahlreichen Zeitungen veröffentlicht wurde, erinnert Scurati an die Ermordung des sozialistischen Politikers Giacomo Matteotti durch Mussolinis Faschisten am 10. Juni 1924 sowie an die Massaker der Wehrmacht an italienischen Zivilisten vom Frühjahr 1944. Er beklagte, dass Meloni sich niemals „von ihrer neofaschistischen Vergangenheit gelöst“ hätte. Sie und ihre „postfaschistische Partei“ würden stattdessen versuchen, „die Geschichte umzuschreiben“.