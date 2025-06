Arnautovic zu Rapid? Nicht (mehr) unmöglich

Mit Burgstaller, Beljo und Kara hat Rapid in diesem Sommer bereits drei Stürmer „verloren“, bislang „nur“ Mbuyi von Zweitligiste St. Pölten geholt – aber Grün-Weiß bastelt an einem sensationellen „Königstransfer“: Marko Arnautovic soll in der nächsten Saison für Grün-Weiß auflaufen! Klingt unmöglich, ist es aber nicht mehr. Von Inter Mailand hat sich der 36-Jährige bereits emotional verabschiedet, es soll auch Angebote aus Italien, aus der Wüste und von Roter Stern Belgrad, sowie von Besiktas Istanbul geben.