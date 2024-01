„Extreme Schlampigkeit“ bei der Tierrettung

Was hat die eigentlich ehrenamtlich tätige Tierrettung mit Sitz in Salzburg mit dem vielen Geld gemacht? Laut Anklage sollen mehr als 400.000 Euro zweckwidrig verwendet worden sein. Und das unter anderem für Privates wie eine Tauch-Ausrüstung, Kroatien-Urlaube oder Oldtimer. Dabei finanziere sich der Verein, der eigentlich Tiere rettet, nahezu ausschließlich aus Spenden. Bereits im Oktober 2020 hatte die „Krone“ über erste Ungereimtheiten und Ermittlungen geschrieben. 2022 erhob die Staatsanwaltschaft schließlich Anklage. Doch nach mehreren Versuchen fand erst am heutigen Dienstag der Prozess statt. In der Zwischenzeit hatte der noch aktive Präsident und Hauptangeklagte (69) sowie ein Ex-Funktionär und früherer Rechnungsprüfer den Verteidiger gewechselt. „Als mein Mandant den Verein 2015 übernommen hat, war dieser im Konkurs. Es gab keine Fahrzeuge, nicht einmal der Notruf funktionierte“, betonte Franz Essl und kündete ein Teil-Geständnis an. Mit einem Aber: „Die Schadenssumme ist zu hoch gegriffen.“