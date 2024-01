Wieder Baumeister und Häuslbauer vor Gericht

Ermittelt wurde sogar gegen 15 Häuslbauer. Vor Gericht erscheinen müssen heute nur drei. Es ist aber nicht der einzige Schwarzbau-Fall: Erst vor wenigen Monaten, im Oktober 2023, ist ein Pinzgauer Baumeister und Firmenchef wegen derselben Sache vor einem Salzburger Richter gestanden. Gleich sechs Häuslbauer teilten sich mit dem Bau-Unternehmer die Anklagebank, weil sie bei Schwarzgeldzahlungen mitmachten, und so zu Beitragstätern des Steuerbetrugs wurden. Für alle setzte es Geldstrafen – natürlich zusätzlich zu den Rückzahlungen. Und es sind in Zeiten von Teuerungen und exorbitant gestiegenen Bau-Kosten nicht die einzigen: In zwei weiteren Causen wird gegen Bau-Firmen ermittelt, bestätigt Elena Haslinger von der Staatsanwaltschaft.