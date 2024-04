Trotz Umsatz-Minus: Linz Textil mit mehr Gewinn

Fast 80 Beschäftigte weniger

Einen starken Rückgang gab‘s beim Personal: Ende des Jahres 2023 waren 427 Mitarbeiter bei Linz Textil beschäftigt, das ist ein Minus von knapp 80 Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr. Als Grund wird dafür die Schließung der Produktion in Landeck genannt. Im Geschäftsbericht ist zudem von Personalkürzungen und Maschinenabstellungen in der Viskose-Spinnerei in Kroatien zu lesen, aber auch von einer Umstellung in der Weberei in Linz von Vier-Schicht- auf ein Drei-Schicht-Modell.