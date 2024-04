Doch Public-Viewing zur Fußball-EM in Mozartstadt

Die Enttäuschung war groß. Erst kürzlich hatte sich Noch-Bürgermeister Harald Preuner klar gegen Public Viewing in der Stadt Salzburg anlässlich der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ausgesprochen. Das Sternenkino am Kapitelplatz hatte angeboten, die Spiele des Großevents im Nachbarland zu zeigen. Doch die Regierung unter dem scheidenden ÖVP-Politiker lehnte ab.