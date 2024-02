Neben Elefanten schuften Pertl-Brüder für Olympia

Während es in Salzburg noch kalt ist, schuften die Triathleten Lukas und Philip Pertl in Thailand bei tropischem Klima. Das Ziel ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. „Aktuell bin ich nicht qualifiziert, aber ich gehöre zur engeren Auswahl“, hofft Lukas (28) noch. Dazu braucht er in den sechs anstehenden Rennen eine Top-Fünf-Platzierung im Weltcup. Schwieriger wird es beim 25-jährigen Philip: „Nur bei einer Bombensaison ist es noch möglich.“