„Schlaraffenland“ für Naschkatzen und coole Buben

Wie der 11-jährige Remy, der beim „Krone“-Besuch gerade Getränkedosen von YouTube-Star iCrimax begutachtet, sehen zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene vor allem auf diversen Social-Media-Portalen und in Filmen, was ihre Vorbilder konsumieren. „Meist habe ich die Sachen dann schon im Laden, wenn danach gefragt wird“, lacht Foltermeier, der aber auch immer wieder ältere Kunden in seinem „Schlaraffenland“ begrüßen darf. Denn für verschiedene Fanta- und Cola-Sorten aus Asien, salzige, aber mit Schoko überzogene Mais-Snacks aus Norwegen oder einfach für ein kühlendes Softeis, wie man es aus Italien kennt, ist man doch nie zu alt ...