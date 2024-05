Blutkonserven-Skandal: Premier entschuldigt sich

In Großbritannien ist von der größten Gesundheitskatastrophe in der 80-jährigen Geschichte des staatlichen britischen Gesundheitssystems NHS die Rede. Der Skandal soll jahrelang vertuscht worden sein, viele Opfer hätten vermieden werden können. „Immer wieder hatten Leute in Macht- und Vertrauenspositionen die Möglichkeit, die Übertragung dieser Infektionen zu stoppen, und sie versagten“, sagte Regierungschef Sunak. Er versprach, die Opfer zu entschädigen – „egal was es kostet“.