0:4 spielt in Austrias Köpfen sicher eine Rolle

Will die Wiener Austria im Play-off-Finale gegen Hartberg um einen Platz in der zweiten Runde der Conference-League-Quali spielen, zählt am Dienstag im K.-o.-Duell beim WAC nur ein Sieg. Beim letzten Heimspiel in der Qualigruppe schlitterte man bei Michael Wimmers letztem Spiel auf der Trainerbank ausgerechnet gegen die Kärntner in ein Debakel. „Das 0:4 spielt garantiert eine Rolle in den Köpfen der Spieler. Weil sie ganz genau wissen, dass sie an diesem Tag nicht an ihrem Limit performt haben. Die Partie haben wir uns als Trainerteam noch einmal angeschaut, dabei aber auch positive Dinge gesehen. Das Ergebnis war jedoch für alle natürlich fürchterlich“, weiß der 45-Jährige.