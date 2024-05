Sturm Graz ist aufmagaziniert – aber „heimatlos“

16,8 Millionen Euro Startgeld kassiert Sturm in der Gruppenphase der neuen Champions League – Einnahmen für den Klub eingerechnet, dürften bald um die 25 Millionen in die Klubkasse fließen. Spiele gegen Real, Bayern, Juventus, Arsenal – alles ist möglich bei der Auslosung am 29. August. „Zwei Millionen Wertschöpfung pro Spiel – all das aber leider in Klagenfurt“, nützte Präsident Christian Jauk die Double-Bühne für die Stadion-Diskussion und richtete das der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr im Rathaus aus. „Sturm hat 15.000 Mitglieder, alle haben ein Vorkaufsrecht – unser Stadion ist voll!“