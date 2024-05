Oberwart gewinnt auch zweites Superliga-Finalmatch

Den Oberwart Gunners fehlt noch ein Sieg zum Gewinn des österreichischen Basketball-Meistertitels der Männer. Die Burgenländer gewannen am Montag in der Superliga (BSL) Match zwei der „best of five“-Finalserie 72:67 (34:37), Spiel drei ist für Donnerstag (18 Uhr) in Graz angesetzt. Die Vorentscheidung am Pfingstmontag zuungunsten des steirischen Finalneulings fiel im dritten Viertel, als die Oberwarter am Rebound und in der Defensive verbessert agierten.