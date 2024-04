Räumung droht: Ärger im Camping-Paradies Burg

Zehn Camper wollen es darauf ankommen lassen

Empört über die Vorgehensweise sind auch Cilli und Hansi Fürst, die seit mehr als 30 Jahren mit ihrem rollenden Haus in Burg stehen. Während viele Camper ihre Plätze bereits geräumt haben, will das Ehepaar mit zehn weiteren Campern abwarten, was passiert – ihre Vordächer bleiben vorerst stehen. Durchgreifen will hingegen der Ortschef, der die Räumung androht. „Es besteht Gefahr im Verzug und das können wir nicht länger dulden. Es handelt sich um einen Campingplatz und keinen Mobilheimplatz.“