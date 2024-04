S-Link: „Verkehrskollaps an Alpenstraße droht!“

Drei Varianten sind möglich

Zur Diskussion steht, ob der S-Link am Weg nach Süden zu Beginn der Alpenstraße, bei der Friedensstraße oder erst am Ende im Bereich der Hellbrunner Brücke wieder an die Oberfläche kommen soll. Die Varianten schlagen sich aufs Budget: Eine komplett unterirdische Lösung soll alleine auf diesem Abschnitt 736 Millionen Euro verschlingen. Die Kompromissvariante an der Friedensstraße soll die Hälfte kosten, die komplett oberirdische Trasse „nur“ 184 Millionen Euro. Verkehrsplaner geben auch eine Prognose ab, wie sehr der zweispurige S-Link in der Mitte der Fahrbahn den Pkw-Verkehr bremsen wird: Eine komplett oberirdische Trasse würde Autofahrern drei Minuten kosten.