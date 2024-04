S-Link-Trasse bis Hallein liegt endlich vor

Geht es nach der Empfehlung der Planer, soll der S-Link an der Alpenstraße im Bereich Friedensstraße wieder an die Oberfläche kommen und dann oberirdisch in der Mitte der Fahrbahn verlaufen. In Anif soll es eine markante Veränderung geben: Die Bundesstraße und damit der Autoverkehr, der von der A10 Richtung Stadt und zurück verläuft, soll unter der Oberfläche verschwinden und die S-Link oberirdisch verlaufen.