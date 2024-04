Betrunkener Pkw-Lenker krachte in Gegenverkehr

Der 31-Jährige aus dem Bezirk Villach war am Sonntag gegen 5.25 Uhr von Bad Bleiberg kommend in Richtung Nötsch unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve auf der Bleiberger Straße auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 50-jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Villach stammenden Mann, zusammen.