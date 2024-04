Anzengruber über die ÖVP, Pläne und Schwächen

Er will am Sonntag Amtsinhaber Georg Willi von den Grünen vom „Thron“ stoßen. Der Ex-ÖVPler, ehemalige Vize-Stadtchef und einst beliebte Hüttenwirt Johannes Anzengruber visiert das Innsbrucker Bürgermeisteramt an. „Frei von Extremen“ möchte Anzengruber mit „allen reden“. Die „Tiroler Krone“ hat sich vor der Stichwahl mit ihm zum Interview getroffen.