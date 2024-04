SPÖ-NÖ-Chef: „Wer Regeln missachtet, muss gehen!“

Politikergehälter steigen in Niederösterreich

Obwohl die FPÖ eigentlich eine Null-Lohnrunde für Politiker angekündigt hat, erhöhen sich die Gehälter von ÖVP und FPÖ in Niederösterreich im Jahr 2024 um 9,7 Prozent. Landesrat (SPÖ NÖ) Sven Hergovich verzichtet hingegen auf eine Gehaltserhöhung und spendet das Gehaltsplus an soziale Einrichtungen.