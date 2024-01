ÖVP: „Kickl hat Schutz vor Terrorismus zerstört“

„Herbert Kickl war mit auf der Bühne“

Rainer Nowak findet, dass Karl Nehammer in einem fast zu hellen Hintergrund gestellt wurde. Während der Amtszeit von Sebastian Kurz sei die Inszenierung in „türkis“ schon fast eine religiöse Sekte gewesen, mit jungen jubelnden Unterstützern, reflektiert Nowak. Neben den ästhetischen Aspekten der Veranstaltung werden die politischen Themen angesprochen. Insbesondere wird über das Bashing in Bezug auf Herbert Kickl diskutiert. „Er ist ein Versager, er hat bewiesen, dass er es nicht kann“, meinte Christian Stocker bei der Veranstaltung am Freitag. „Kickl hat den Staatsschutz vor Terrorismus zerstört“, führt Stocker weiter aus.