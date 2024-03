Pürstl: „Waffengesetz soll geändert werden“

„Banden von Jugendlichen terrorisieren Wien“, „Grätzel hat Angst vor Jugendbande“, „Bande missbraucht 12-Jährige“, „Massaker in Bordell“, „Mädchen im Pongau missbraucht“, die Liste an negativen Schlagzeilen ist lang. In jüngster Zeit fällt jedoch auf, dass die mutmaßlichen Täter immer jünger und brutaler werden und meistens einen Migrationshintergrund haben.