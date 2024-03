„Fachkräfte“ stehen mit Messer am Reumannplatz

In Wien Favoriten hat sich in letzter Zeit eine bedrohliche Entwicklung breitgemacht. Messerattacken nehmen zu und lassen die Bewohner zunehmend besorgt und verängstigt zurück. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will hart durchgreifen. Die Schwerpunktaktion ist der Start der Tätigkeit der „Einsatzgruppe Jugendkriminalität“ (EJK). Doch nur wenige Stunden später wurde wieder zugestochen. Ein 20-Jähriger wurde nicht einmal drei Stunden nach dem Besuch des Innenministers am Reumannplatz mit einem Messer schwer verletzt. „Massenvergewaltigungen stehen an der Tagesordnung, gegenseitig zerlegt man sich mit der Machete, Minister Karner ist da komplett planlos“, meint FPÖ-Politiker Christian Hafenecker. „Die sogenannten Fachkräfte stehen mit dem Messer am Reumannplatz.“