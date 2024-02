„ÖVP hat´s gerne billig!“

Die SPÖ kündigte einen Pflegeschwerpunkt an. Wartezeiten bei Operationen, zu wenig Pflegepersonal sowie gesperrte Spitalsbetten. „Es ist wirklich Feuer am Dach, wir müssen da gegensteuern“, ist sich Philip Kucher von der SPÖ sicher. Die SPÖ will eine Ausbildungsoffensive durch eine bezahlte Pflegeausbildung und bessere Arbeitsbedingungen, um die Pflege zu stärken. „Das Gehalt ist natürlich ein Thema, wir brauchen aber auch österreichweit einheitliche Rahmenbedingungen. Es kann nicht sein, dass es zwischen Tirol, Niederösterreich und Kärnten unterschiedliche Standards gibt“, so Kucher.