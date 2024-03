„Work-Life-Balance ist zum Speiben“

„Work-Life-Balance zum Speiben“

Junge Menschen kämpfen zunehmend damit, sich den Traum von einem eigenen Zuhause zu erfüllen. Eine der Hauptursachen für die Unerschwinglichkeit von Eigenheimen ist zweifellos der anhaltende Anstieg der Immobilienpreise. In vielen Regionen, insbesondere in städtischen Gebieten, sind die Preise für Wohnungen und Häuser in den letzten Jahren rapide gestiegen, während die Einkommen vieler junger Menschen nicht im gleichen Maße mitgewachsen sind. „Work-Life-Balance“ ist nicht nur ein Begriff, sondern will auch aktiv umgesetzt werden. „Die Jungen wollen einfach nichts mehr hackeln“, meint Polit-Experte Christoph Haselmayer. „Ich speib mich fast an, wenn ich „Work-Life-Balance“ höre“, so Haselmayer.