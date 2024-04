Spritzen-Streit geht in die nächste Runde

Nicht Möglichkeiten, sondern Bereitschaft fehlt?

ÖVP-Gesundheitssprecher Josef Smolle ist aufseiten der Ärztekammer. „Apotheker leisten großartige Arbeit. Aber für Impfungen ist eine weitere Ausbildung nötig, es können Schockreaktionen auftreten“, sagt Smolle, selbst Mediziner. Zudem mangele es in Österreich nicht an Impfmöglichkeiten, sondern an der Impfbereitschaft. Bei diesen kontroversiellen Standpunkten scheint eine gütliche Einigung in weiter Ferne.