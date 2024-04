Kammer will Impfungen in Apotheken anbieten

Ärztekammer: Bedingungen verbessern

Die Ärztekammer nimmt die Kritikpunkte zur Kenntnis, tritt stattdessen aber für bessere Bedingungen in den Ordinationen ein. So sollte Impfstoffe direkt in den Praxen gelagert werden dürfen, sagte Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer. Laut Umfragen sei zudem die Mehrheit der Bevölkerung dafür, dass nur „vollumfänglich ausgebildetes medizinisches Personal“ impfe. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat bereits Unterstützung für eine mögliche gesetzliche Grundlage signalisiert, damit Impfungen in Apotheken verabreicht werden könnten.