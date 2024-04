Wahlzuckerl kosten mehr als das Bundesheer

2019 war das teuerste Jahr

Das teuerste Jahr war in dieser Hinsicht 2019, als Türkis-Blau an Ibiza zerbrach. Die Maßnahmen damals verschlechtern den Budgetsaldo heute um 2,2 Milliarden Euro. Die Wahlzuckerl aus 2008, 2017 und 2013 belasten den Haushalt 2024 im Umfang von 1,1 Milliarden bzw. 0,6 Milliarden und 0,2 Milliarden Euro. Sie bestehen dabei weitgehend aus Ausgabenerhöhungen. Wahlzuckerl in Form von Erhöhungen der Pensionsausgaben machen im Jahr 2024 rund ein Drittel der Gesamtbelastung durch Zuckerl seit 2008 aus, errechnet der Fiskalrat.